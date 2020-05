Canada: tasso di disoccupazione al 13 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi due milioni di posti di lavoro sono andati persi in Canada nell'ultimo mese, e il tasso di disoccupazione è salito di 5,2 punti in aprile al 13 per cento. Lo riporta il "Toronto Star", parlando dei numeri drammatici dell'impatto economico del coronavirus nel Paese. Secondo l'agenzia Statistics Canada, più di un terzo della forza lavoro potenziale non ha lavorato o lavorato meno della metà delle solite ore di aprile. Questo numero è più del triplo del tasso di disoccupazione di febbraio. (Nys)