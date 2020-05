Business news: Francia, previsioni Commissione Ue, nel 2020 crolla Pil a -8,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Crollo dell'8,2 per cento del Pil francese nel 2020. E' quanto emerge dalle previsioni economiche di primavera pubblicate in settimana dalla Commissione europea che prevedono per la Francia un aumento del 7,4 per cento del prodotto interno lordo per il 2021. Secondo l'esecutivo europeo, il Pil della Francia dovrebbe diminuire drasticamente nel 2020 a causa dell'epidemia di Covid 19 e si prevede che l'attività economica riprenderà gradualmente una volta allentate le misure di blocco, sostenute da misure fiscali volte a garantire la liquidità delle imprese e a proteggere l'occupazione. Il disavanzo delle amministrazioni pubbliche dovrebbe salire al 10 per cento del Pil nel 2020. Il debito pubblico passerà dal 116,5 per cento nel 2020 al 111,9 per cento nel 2021. La disoccupazione dal 10,1 per cento di quest'anno al 9,7 per cento del prossimo. Inflazione allo 0,4 per cento nel 2020 e allo 0,9 per cento il prossimo. (Beb)