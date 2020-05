Usa: dal dipartimento del Tesoro una mano tesa agli sviluppatori di energia rinnovabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti vuole dare più tempo agli sviluppatori di energia rinnovabile per qualificarsi per i crediti d'imposta, mentre i loro progetti sono interrotti dalla pandemia di Covid-19. Lo riporta il sito "Axios". L'industria delle rinnovabili sta affrontando problemi legati alle catene di approvvigionamento e non solo, il che secondo alcuni esperti rischia di far perdere a queste società scadenze incombenti per ottenere incentivi economici e finanziamenti per i loro progetti. Il segretario al Tesoro Usa, Steven Mnuchin, in una breve lettera al presidente delle finanze del Senato, Chuck Grassley, ha dichiarato che il dipartimento "prevede di modificare le norme pertinenti nel prossimo futuro". L'American Council on Renewable Energy, un gruppo commerciale del settore, ha affermato che prorogare le scadenze sarebbe "immensamente" utile. "Il settore delle energie rinnovabili è stato duramente colpito negli ultimi due mesi da interruzioni della catena di approvvigionamento, ordini in loco e altri ritardi significativi legati alla pandemia", ha dichiarato il gruppo in una nota. (Nys)