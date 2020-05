Ue: Conferenza dei presidenti, ruolo Unione Europea più cruciale che mai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ruolo dell'Unione europea è ora più cruciale che mai. E' quanto si legge nella dichiarazione del presidente e dei leader dei gruppi politici del Parlamento europeo rilasciata in occasione dell'anniversario della dichiarazione Schuman. La celebrazione del 70mo anniversario della dichiarazione Schuman "ha luogo in un momento in cui l'Europa sta affrontando la sua sfida più difficile dalla fine della seconda guerra mondiale: una crisi sanitaria, economica e sociale innescata dall'epidemia di Covid-19". Nel corso degli ultimi 70 anni, prosegue la dichiarazione, "il mondo è drasticamente cambiato e il ruolo dell'Unione europea è ora più cruciale che mai. Nel nuovo ordine geopolitico emergente e nel contesto di un'emergenza ecologica, la nostra responsabilità è accettare di diventare una forza globale di stabilità e pace, Stato di diritto, sostenibilità e multilateralismo". La crisi attuale "ha mostrato, esigendo un pesante tributo, che l'Ue resta un progetto incompleto e che l'incapacità di organizzare la solidarietà o di contrastare gli attacchi persistenti contro i diritti fondamentali e lo Stato di diritto non sono argomenti di discussione sconnessi dalla realtà". (segue) (Com)