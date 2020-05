Usa: Trump non ha fretta per il piano di aiuti della "fase quattro".

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca non vuole accelerare sull'erogazione di ulteriori fondi economici in risposta al coronavirus. Lo ha detto oggi il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in conferenza stampa. Lo riporta l'emittente "Cnn". "Non abbiamo fretta", sono le parole del presidente. Trump ha aggiunto che la sua amministrazione si è mossa rapidamente per distribuire i soldi già assegnati dal Congresso, sebbene abbia notato che alcuni fondi sono bloccati a causa delle lentezze dell'apparato statale: "Sapete che hanno vecchi computer". Trump ha anche affermato che i Democratici volevano inviare fondi in quel modo e che dovrebbero assumersi la responsabilità dei fondi bloccati. Secondo "Cnn", la leadership repubblicana alla Camera e al Senato non vuole ancora procedere con la "fase quattro", a causa di divisioni interne su una serie di questioni come gli aiuti agli Stati e alle città. Probabilmente ci sarà resistenza da parte del Partito repubblicano sul piano di aiuti che i Democratici stanno preparando e che potrebbe essere messo al voto già la prossima settimana. (Nys)