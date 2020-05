Governo: Di Maio su caso Bonafede, ingiusto creare tensioni in questo momento delicato per il paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ ingiusto creare tensione nei confronti del ministro Giustizia, Alfonso Bonafede, in un momento così delicato per il paese e con il governo che sta lavorando per riportare in carcere i boss del 41 bis in concomitanza con la fase 2. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, nel quadro del programma “Accordi e disaccordi” in merito ad una domanda sulla richiesta di dimissioni del ministro della Giustizia da parte dell’opposizione a seguito dell’uscita dal carcere di alcuni boss mafiosi a causa delle misure anti-Covid. “Bonafede sta lavorando al decreto per riportarli in carcere”, ha sottolineato Di Maio, il quale ha ribadito la sua piena fiducia nella magistratura.(Res)