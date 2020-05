Coronavirus: Brasile, Bolsonaro principale minaccia nella lotta alla pandemi secondo Lancet (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'editoriale Lancet ricorda che, nel bel mezzo della pandemia, Bolsonaro ha perso due ministri molto popolari come Luiz Henrique Mandetta, licenziato dalla guida del ministero della sanità dal presidente, e Sergio Moro, che è dimesso dal ministero della giustizia in polemica contro Bolsonaro ."Questa disorganizzazione nell'amministrazione non rappresenta solo una distrazione con conseguenze fatali nel mezzo di un'emergenza sanitaria pubblica, ma anche un forte segnale che la leadership in Brasile ha perso la sua bussola morale, se mai ne ha avuta una", afferma la rivista che in nessun momento menziona l'attuale ministro della Salute, Nelson Teich. (Brp)