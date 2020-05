Ue: Gentiloni, con sistemi sanitari sconvolti sarà facile arrivare al 2 per cento del Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà facile arrivare all'ammontare del 2 per cento del Pil per le spese sanitarie dirette e indirette perché i sistemi nazionali sono stati sconvolti da questa pandemia. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, dopo la conferenza stampa dell'Eurogruppo. "Pensate a che cosa è successo nei sistemi sanitari nazionali dei paesi più colpiti da questa pandemia come quello italiano. Per far fronte a questa crisi, noi abbiamo dovuto cambiare volto a molti ospedali, costruire ospedali nuovi, ritardare alcune pratiche mediche anche urgenti ed importanti, mobilitare nuove risorse, assumere nuovo personale. I Sistemi sanitari dei paesi più colpiti sono stati sconvolti da questa pandemia. E quindi questo è l'insieme di spese dirette e indirette", ha continuato. "Se non ci sarà una difficoltà, sono certo che non ci sarà nell'identificazione di un ammontare fino al 2 per cento del Pil. Perché l'impatto è stato talmente enorme di quello che è successo che purtroppo ha richiesto, oltre a sacrifici di persone e a sacrifici terribili del personale medico, una spesa di risorse straordinaria. Si arriva facilmente all'ammontare che è il tetto massimo", ha concluso spiegando che nell'ammontare rientrano anche le spese già effettuate dai governi. (Beb)