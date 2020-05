Milano: Senna (Lega), troppi errori da sindaco Sala e dal Pd, la città è fuori controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Lombardia si preoccupa di una città fuori controllo, con un sindaco che dopo gli aperitivi al grido 'Milano non si ferma' ha collezionato errori in serie. È stato smentito dal Sacco sui test sierologici, non ha avuto pietà per i commercianti bastonati per ordine del governo Pd, non ha fatto prevenzione sui Navigli, ha offerto case pubbliche ai delinquenti usciti da galera per l'indulto mascherato. Peggio di Sala e del Pd lombardo c'è solo il governo Conte-Pd-5Stelle-Renzi". Lo afferma in una nota Gianmarco Senna (Lega), Presidente della IV Commissione Attività Produttive, Istruzione, Formazione e Occupazione di Regione Lombardia, in risposta alle dichiarazioni di Pietro Bussolati del Pd. (Com)