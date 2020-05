Ue: Conferenza dei presidenti, ruolo Unione Europea più cruciale che mai (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Crediamo che sia il momento di procedere a un dibattito ambizioso sul futuro dell'Europa con i cittadini dell'Ue e tutte le parti interessate, al fine di definire l'Unione in cui vogliamo vivere insieme e pervenire a un accordo tra i cittadini europei sulle fondamenta politiche che vogliamo costruire per la ripresa del continente europeo". In tale contesto, si legge, "restiamo convinti che il progetto previsto a livello europeo, la Conferenza sul futuro dell'Europa, sia la sede appropriata per rispondere a tale ambizione. La Conferenza deve essere convocata al più presto e deve tradursi in proposte chiare, interagendo in modo diretto e significativo con i cittadini, al fine di realizzare una riforma profonda dell'Unione, consentendole innanzitutto di adottare decisioni nell'interesse europeo comune al fine di rendere l'Ue più efficace, unita, democratica, sovrana e resiliente". L'attuale pandemia, conclude, "ci ricorda l'importanza del multilateralismo nell'affrontare le sfide e le crisi comuni insieme. Anziché tornare a un egoismo nazionale, la soluzione per il futuro dovrebbe essere un'Unione europea che collabora in modo approfondito con i partner internazionali in uno spirito di equità e comprensione reciproca". (Com)