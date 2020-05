Coronavirus: Mattarella, vicino a lavoratori spettacolo, salvaguardare patrimonio artistico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Mattarella, "per ricostruire il nostro Paese dopo la drammatica epidemia sarà necessario recuperare ispirazioni e, quindi, tornare a sognare e a far sognare. E questo è il compito precipuo dell’arte, della creatività e degli artisti. Un compito alto, che la nostra Costituzione disegna all’art. 9, che affida alla Repubblica il compito di promuovere lo sviluppo della cultura e di tutelare il nostro patrimonio storico e artistico". Il presidente della Repubblica ha quindi espresso vicinanza e solidarietà a tutti i lavoratori dello spettacolo e alle loro famiglie che, in questo periodo, "stanno compiendo sacrifici e affrontando pesanti difficoltà", avanzando anche "la richiesta alle istituzioni di operare per salvaguardare, concretamente, lavoro e patrimonio artistico". (Rin)