Regno Unito: regina Elisabetta, soldati di un tempo sarebbero fieri del Regno Unito oggi (2)

- Elisabetta ha sottolineato poi che il miglior tributo per il sacrifici fatti dalla generazione della seconda guerra mondiale è che paesi un tempo nemici adesso sono alleati, che collaborano per la pace, la salute e la prosperità di tutti. Riflettendo sulla crisi in cui ci troviamo oggi, la regina britannica ha osservato che tutti hanno festeggiato la Giornata della vittoria in modo diverso, a casa e non in strada. "Ma le nostre strade non sono vuote, sono riempite dall'amore e dall'affetto che proviamo gli uni per gli altri. Quando guardo il nostro paese oggi e vedo ciò che siamo disposti a fare gli uni per gli altri, sono orgogliosa del fatto che siamo rimasti una nazione che i valorosi soldati di un tempo riconoscerebbero e ammirerebbero", ha detto la regina Elisabetta concludendo il suo discorso alla nazione. (Rel)