Argentina: crisi del debito, scaduti termini ma Buenos Aires tiene aperto negoziato

- Il governo argentino terrà aperto fino al 22 maggio il negoziato con i creditori privati internazionali per la ristrutturazione del debito estero emesso sotto legislazione straniera. I termini per accettare la proposta ufficiale argentina sono scaduti oggi alle 18 (ora locale), e il ministro delle Finanze, Martin Guzman, ha lasciato trapelare alla stampa che le trattative rimangono aperte e che un annuncio a riguardo verrà fatto probabilmente domani. "Valuteremo i numeri di oggi e domani in mattinata faremo un annuncio sui passi a seguire". Il 22 maggio è il giorno in cui scade il "periodo di grazia" per il pagamento di titoli del debito per 500 milioni di dollari, ed è considerata la data limite oltre la quale il paese entrerà ufficialmente in "default". (segue) (Nys)