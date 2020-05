Regno Unito: regina Elisabetta, soldati di un tempo sarebbero fieri del Regno Unito oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se i coraggiosi soldati della Seconda guerra mondiale potessero vedere cosa i cittadini britannici sono disposti a fare per proteggersi gli uni con gli altri durante questo momento di crisi ammirerebbero la nazione. Lo ha detto la regina Elisabetta II d'Inghilterra nel suo discorso alla nazione per celebrare il 75mo anniversario della Giornata della vittoria, ricordando i tempi della guerra. "Uomini e donne furono chiamati a servire la nazione, le famiglie furono separate, a tutti fu richiesto di partecipare. All'inizio la situazione sembrava terribile, la fine distante, il risultato incerto, ma mantenemmo la fede nella nostra causa e ciò ci accompagnò fino alla fine", ha detto la regina ripercorrendo i terribili tempi della guerra. Elisabetta II è poi passata ai ricordi della Giornata della vittoria, delle folle in festeggiamento, sottolineando però che anche durante quel giorno – il Ve Day nel Regno Unito – nessuno pensava che i sacrifici sarebbero finiti. "Molte persone morirono nel conflitto. Lottarono così che noi potessimo vivere in pace, in patria e all'estero. Morirono così che noi potessimo vivere liberi in un mondo di nazioni libere. Rischiarono tutto così che noi e le nostre famiglie potessimo essere al sicuro. Dobbiamo ricordarli, e lo faremo" ha detto la regina. (segue) (Rel)