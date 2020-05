Ue: Gentiloni, linea credito Mes interessante per i paesi con un debito elevato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La linea di credito del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) per fronteggiare la crisi posta dal coronavirus è uno strumento interessante per i paesi che hanno elevati tassi di interesse e debiti alti. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, a margine della conferenza stampa finale dell'Eurogruppo. "Io non faccio il consigliere del governo", ha risposto a chi gli ha chiesto se il governo italiano debba utilizzare la linea di credito. "Ho lavorato molto perché questo strumento fosse disponibile, senza condizionalità e con delle caratteristiche che ovviamente lo rendono particolarmente interessante per paesi che hanno dei tassi di interesse piuttosto elevati", ha detto spiegando che questi i paesi con i tassi di interesse elevati "sono 6 o 7 in Europa, non 25, e uno di questi è l'Italia". Poi "c'è la decisione politica del governo che deve decidere se utilizzarlo o meno", ha aggiunto il commissario. "Io sono soddisfatto perché abbiamo lavorato per metterlo a disposizione. E siccome ci sono un po' di differenze nelle conseguenze economiche di questa crisi comune, per attenuare queste differenze è bene mettere sul campo degli strumenti che sono particolarmente utili per i paesi che hanno un debito più alto e dei tassi di interesse più elevati", ha concluso Gentiloni. (Beb)