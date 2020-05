Fase 2: Berlusconi su multe a ristoratori, prefetto le annulli o i nostri consiglieri regionali le pagheranno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Commentando alcune multe ricevute da alcuni ristorati, il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha detto: "Chiediamo che questa sanzione venga annullata dal prefetto. Se questo non accadrà i nostri consiglieri regionali di Forza Italia si sono impegnati a pagare le multe di tasca loro". Ospite del programma televisivo “Pomeriggio Cinque”, ai microfoni di Barbara d’Urso, Berlusconi si riferiva a "un piccolo gruppo di persone che lavorano nella ristorazione" che "ha messo in scena a Milano una civile protesta per denunciare la crisi del settore. Parlo di persone che finora non hanno ricevuto nulla dallo Stato, neppure i 600 euro per le partite Iva. Ora lo Stato gliene porta via 400 sotto forma di multa", ha spiegato il leader di FI.(Rin)