Colombia: Indepaz, 95 leader sociali uccisi dall'inizio dell'anno

- Almeno 95 leader sociali o difensori dei diritti umani sono stati assassinati in Colombia dall’inizio di quest’anno. Lo denuncia l’Istituto di studi per lo sviluppo e la pace della Colombia (Indepaz). Secondo l’informativa alle vittime si aggiungono almeno 24 ex combattenti delle Farc, che avevano aderito all’accordo di pace, sette familiari di leader sociali e una scorta. Nei giorni scorsi l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha espresso profonda preoccupazione per gli omicidi dei leader sociali in Colombia, affermando che le restrizioni messe in atto per contrastare la pandemia del nuovo coronavirus hanno aggravato il livello di violenza. (segue) (Mec)