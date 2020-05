Difesa: Egitto, Usa approvano accordo da 2,3 miliardi di dollari per manutenzione elicotteri Apache

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno approvato un accordo da 2,3 miliardi di dollari relativi alla manutenzione di 43 elicotteri d’attacco Apache. È quanto emerge da un’informativa inviata dall’amministrazione del presidente Donald Trump al Congresso. René Clarke Cooper, assistente del segretario di Stato per gli affari militari, ha affermato in una conferenza stampa che l'accordo era inteso a sostenere la campagna egiziana contro i militanti islamisti nella penisola del Sinai e a garantire la sua interoperabilità con i militari israeliani. L'accordo è stato approvato nonostante gli appelli per tagliare le vendite militari statunitensi per le preoccupazioni sulla situazione dei diritti umani e gli appelli di April Corley, la turista statunitense rimasta gravemente ferita nel 2015 nel Deserto occidentale egiziano in un attacco condotto per errore contro un gruppo di visitatori dall’esercito del Cairo. Un altro caso sollevato per tagliare le vendite di armi all’Egitto è quello di Mustafa Kassem, cittadino statunitense deceduto mentre si trovava in custodia egiziana a gennaio per uno sciopero della fame. L’uomo era stato arrestato durante una visita al Cairo nell’agosto 2013 nel quadro di una repressione delle manifestazioni condotte dai sostenitori del deposto presidente Mohammed Morsi. "Siamo stati molto chiari con le nostre controparti e interlocutori egiziani sulla morte di Mustafa Kassem e sul caso di April Corley", ha dichiarato Cooper ai giornalisti, precisando che questi dossier restano sul tavolo. Tuttavia per Cooper l’Egitto resta “un partner importante nella campagna antiterrorismo globale”.(Res)