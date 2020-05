Usa: studio, la produzione di petrolio nel mondo sarà tagliata di 14 milioni di barili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società di consulenza Ihs Markit ha previsto oggi un taglio di circa 14 milioni di barili al giorno nella produzione di greggio in tutto il mondo, durante il secondo trimestre del 2020. Lo riporta il sito "Axios". Un'analista di Ihs, Jim Burkhard, in una nota ha affermato che "è in corso un rapido e brutale adeguamento dell'offerta mondiale di petrolio a un livello inferiore della domanda". Burkhard ha detto che tutte le nazioni produttrici sono soggette alle "stesse brutali forze di mercato", ma alcune saranno più colpite di altre. Per Ihs si tratta dei tagli alla produzione più importanti nella storia del settore. La nuova stima è l'ultimo bilancio di come il crollo della domanda sta influenzando i mercati petroliferi. Nel frattempo, il produttore indipendente Eog Resources ha dichiarato che la chiusura dei pozzi esistenti taglierà la produzione questo mese di 125 mila barili al giorno. (Nys)