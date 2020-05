Trasporti: Pastorino (Leu), da Rixi polemica sterile su linea Rfi Genova-Milano, Mit conferma opera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, Roberto Traversi, "confermerà l'impegno sull'opera, come del resto aveva già fatto la ministra De Micheli. In alcune casi si potrebbero evitare polemiche sterili e pretestuose". Lo dichiara il deputato genovese di èViva, Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Leu, in riferimento alla polemica del deputato leghista Edoardo Rixi sulla linea ferroviaria Genova-Milano che non sarebbe stata inserita tra le priorità delle opere previste dal contratto con Rfi. "Peccato che ieri in commissione alla Camera non abbia sollevato alcuna obiezione sul tema, accorgendosene solo a distanza di qualche ora del contenuto della relazione", si legge in una nota. (Com)