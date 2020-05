© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia "chiede da sempre di cancellare l'Irap, Imposta RAPina che si paga sulle spese per il personale e anche per aziende in perdita". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, che aggiunge: "Bene la proposta del presidente di Confindustria Bonomi, la sua battaglia è la nostra battaglia: l'unico modo per dare liquidità vera alle imprese subito".(Rin)