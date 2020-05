© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo dell'Eurogruppo sul Mes "senza condizionalità è un successo per l’Italia!". Lo scrive su Twitter Alessia Morani, sottosegretaria di Stato al ministero dello Sviluppo Economico. "37 miliardi di euro subito disponibili per la salute dei cittadini sono, per il nostro paese, una grande opportunità! Adelante", commenta Morani. (Rin)