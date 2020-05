Ue: Licheri (M5s), puntiamo a recovery fund, Mes evitabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla luce dell’Eurogruppo di oggi, l'obiettivo del Movimento 5 stelle (M5s) "resta l’urgente ed indifferibile creazione del nuovo Recovery Fund da 1,5 trilioni di euro, l’unico in grado di fornire all’Italia quelle centinaia di miliardi di liquidità di cui c’è bisogno". Lo dichiara il senatore M5s Ettore Licheri, presidente della Commissione Politiche Ue di Palazzo Madama. "Il Mes, così come riformulato oggi dall’Eurogruppo, mantiene ancora una serie di insidie tutte ancora da verificare con attenzione. Prendo atto - si legge in una nota - che rispetto alle originarie pretese del governo olandese l’Eurogruppo abbia fatto oggi un passo avanti, ma sulle linee di credito per il Covid 19 c’è ancora tanto da lavorare a Bruxelles" "L’Italia possiede un debito sostenibile e i suoi fondamentali economici sono in perfetto ordine. Non c’è alcuna necessità di gettarsi a capofitto dentro un meccanismo salva stati che conserva a mio parere ancora tante ombre", ha concluso Licheri.(Com)