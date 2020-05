© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 18 maggio, forse, sarà il giorno della differenziazione territoriale" per quel che riguarda anche la ripartenza di alcune attività economiche. Lo ha affermato il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, intervenendo al Tg1. "Stiamo lavorando per una ripresa più forte ma la cosa peggiore per l'economia sarebbe tornare indietro", ha aggiunto. (Rin)