Farnesina: Italia a favore di un "multilateralismo efficace" imperniato sull'Onu

- Il Ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio, ha partecipato questo pomeriggio alla riunione informale di alto livello del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite organizzata dalla presidenza estone per celebrare il 75° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale in Europa. "Il Ministro Di Maio - si legge in una nota della Farnesina - ha riaffermato il forte e costante sostegno dell’Italia ad un multilateralismo efficace, imperniato sulle Nazioni Unite, che continua a rappresentare uno strumento imprescindibile nel contrasto alle minacce, spesso di natura non convenzionale e transnazionale, con cui ci confrontiamo in Europa e nel mondo". Poche ore prima Di Maio aveva anche ribadito la sua posizione sugli strumenti di aiuto europei nell'emergenza coronavirus, anche dopo l'impegno da parte della Commissione Ue a eliminare qualsiasi tipo di condizionalità e di meccanismi di sorveglianza nel caso di accesso alle linee di credito del Mes. Nella nota la Farnesina ha ricordato l’iniziativa “Coronavirus Global Response Pledging Conference”, che l’Italia ha promosso nei giorni scorsi in partnership con l’Unione Europea e altri Stati, raccogliendo 7,4 miliardi di euro, "con l’obiettivo di finanziare lo sviluppo di un vaccino e l’erogazione di trattamenti terapeutici e diagnostici contro il coronavirus a livello globale".(Com)