Russia-Italia: atterrato primo contingente militari russi di ritorno dalla Lombardia

- E' atterrato pochi minuti fa all'aeroporto militare Chkalovslkj di Mosca il primo contingente del personale sanitario russo proveniente dall'Italia, dopo aver concluso ieri la missione "Dalla Russia con amore" per sostenere il nostro paese negli sforzi contro il coronavirus. Ad accoglierlo, l'ambasciatore d'Italia a Mosca Pasquale Terracciano, accompagnato dall'addetto militare generale di brigata Alfonso Miro e dal vice ministro della Difesa della Federazione Russa Andrei Kartapolov. L'ambasciatore Terracciano, nel ringraziare i medici e il personale sanitario, ha ricordato "la loro grande testimonianza di professionalità, solidarietà e generosità, esponendosi al pericolo nella fase di massimo rischio, agendo in particolare a favore di una delle categorie più vulnerabili in questa pandemia, quella degli anziani. Il popolo italiano ha molto apprezzato tutto ciò e sarà sempre riconoscente", ha detto. (segue) (Rum)