Fase 2: De Pasquale (FI), a Milano annullare Cosap per periodo chiusura

- Dimezzare la Tari, annullare la Cosap per il periodo di chiusura e abbassare l'Imu a chi abbassa il canone d'affitto. Lo propone alla giunta comunale di Milano il capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino, Fabrizio De Pasquale. "La giunta deve capire che se chiudono gli esercizi pubblici e commerciali, va in crisi Milano e pure il Comune ci rimette, quindi si dia una mossa su sgravi e protocolli senza aspettare Roma", osserva l'azzurro. De Pasquale ha apprezzato l'azzeramento della tassa di occupazione del suolo pubblico per i tavolini che verranno posizionati fuori da bar e ristoranti, "come chiediamo da mesi", ma sottolinea che "occorre far decidere ai Municipi dove si può tagliare parcheggi". "È possibile - aggiunge l'azzurro - dimezzare la Tari, e annullare la Cosap per il periodo di chiusura, se no si penalizza chi già aveva i dehors. Forza Italia chiede anche di abbassare l'Imu a chi rivede gli affitti e di annullare una rata trimestrale di affitti demaniali. Infine il Comune aiuti con un fondo tutti gli investimenti per sistemare cappe, impianti di areazione, condizionamento e sanificazione dei locali". (Rem)