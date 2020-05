© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I nodi vengono al pettine. Il Mes senza condizioni è un'opportunità per investire in sanità, sicurezza e lavoro". Lo scrive su Twitter Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia. Nonostante questo, però, "per propaganda - scrive - il M5s continua a dire no, mentre il Pd dice sì. Si voti in parlamento per legittimare la decisione dell'Italia e verificare l'orientamento del governo".(Rin)