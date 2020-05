Fase 2: Corrado (M5s Lazio), Italia riparte con imprese, Pomezia volano per economia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ora più che mai, oltre alle misure che il Governo sta continuando a strutturare per affrontare questa crisi, spiega ancora Valentina Corrado (M5s Lazio), "è necessaria la realizzazione di interventi di più ampio respiro. Puntiamo sulla realizzazione di progetti che hanno un effetto moltiplicatore di rilancio e sviluppo dell`economia laziale, come l'interporto di Pomezia Santa Palomba, che trasformerà la modalità di trasporto delle merci e di collegamento dei porti europei, perchè parte di un progetto di corridoio ferroviario merci scandinavo-mediterraneo. Ringrazio il viceministro Buffagni per la sua presenza al tavolo segno tangibile di attenzione alle esigenze del territorio. Il suo pragmatico contributo è stato importante perché oltre a rispondere ad alcune questioni poste dalle aziende, ci ha rappresentato le misure che sta portando avanti il governo e le notevoli difficoltà legate alla macchina infernale della burocrazia, ricordandoci come, per aiutare imprese e famiglie, è necessario che tutti remiamo nella stessa direzione". (Com)