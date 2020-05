Ue: Faraone (Iv) su Mes, se non usiamo quei soldi denuncio il governo per danno erariale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dei senatori di Italia Viva (Iv), Davide Faraone, è pronto a "denunciare il governo per danno erariale se non dovesse utilizzare i fondi del Mes". In una nota, Faraone aggiunge: "Mes senza condizioni e ad interessi zero, l’unica condizione è che i 37 miliardi siano utilizzati sulla sanità. A noi quei soldi servono per essere pronti ad affrontare e gestire nuove emergenze Covid: servono per assumere medici e personale sanitario e per pagargli gli straordinari quando fanno turni di lavoro di 14 ore, per aumentare i letti di terapia intensiva, per fare screening di massa, per sanificate i luoghi di lavoro e le scuole". "Chiunque pensi che pur di fare la solita lagna sovranista bisogna rifiutare il Mes come il male assoluto è un irresponsabile nella migliore delle ipotesi - prosegue Faraone nella nota -, nella peggiore un pazzo. Denuncerò il governo per danno erariale se non dovesse utilizzare i fondi del Mes. Rinunciare per la stolta ideologia a risorse per la sanità è folle: almeno la coerenza di smetterla di ringraziare i nostri medici se non si vuole sostenerli concretamente”, conclude il presidente dei senatori di Iv. (Com)