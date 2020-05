Trasporti: Ponti (Pd), risorse per rinnovo mezzi da ministero, ma bene che Regione le anticipi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È un bene che la Regione deliberi le risorse per la sostituzione degli autobus vecchi e inquinanti, anche se non è gradevole che non dica che sono risorse stanziate dal governo che vengono ora anticipate. Provengono da decisioni che precedono l'emergenza e che riguardano la volontà del ministero dei trasporti di incidere sul miglioramento delle flotte del trasporto pubblico per ridurre l'inquinamento. Oggi, ovviamente, c'è anche un problema di liquidità delle aziende, e queste risorse possono essere doppiamente preziose". Lo dichiara il consigliere regionale del PD Gigi Ponti in merito alla nota con la quale l'assessore Terzi dichiara di aver stanziato 29 milioni di euro in favore delle aziende di trasporto su gomma, per la sostituzione dei mezzi più inquinanti. (Com)