Coronavirus: Pisano, nuove tecnologie vanno impiegate senza farne un uso acritico

- Le nuove tecnologie vanno impiegate senza farne "un uso acritico, senza sganciarsi dal quadro di valori costituzionali, di norme finalizzate a salvaguardare diritti e a far adempiere a doveri". Lo ha detto il ministro per l’Innovazione tecnologica e Digitalizzazione, Paola Pisano, nell’evento “Ambizione Italia #DigitalRestart, presentazione del piano di investimenti in Italia annunciato da Microsoft corp. per ii prossimi cinque anni. "Di fronte a questa dolorosa pandemia, rispetto ad altre che hanno funestato la storia nel passato, disponiamo di una carta in più: nuove tecnologie sempre più affinate. Dobbiamo essere figli del nostro tempo. Dobbiamo utilizzare nuove tecnologie e dobbiamo essere consapevoli dell'attenzione che ciò richiede", ha detto il ministro. "Le nuove tecnologie vanno impiegate senza farne un uso acritico, senza sganciarsi dal quadro di valori costituzionali, di norme finalizzate a salvaguardare diritti e a far adempiere a doveri. È in questo quadro vanno utilizzati servizi digitali che possono migliorare la qualità della nostra vita", ha spiegato Pisano. "I l lavoro da remoto, lo smart working, le videoconferenze non costituiscono un valore in sé ma lo diventano nel momento in cui entrano in un quadro bilanciato di rispetto del lavoratore, di sostegno alle attività delle aziende, di rispetto dell’ambiente e di tutela della persona nelle informazioni scambiate", ha concluso.(Com)