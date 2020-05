Coronavirus: Francia, 243 morti nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia sono morte 243 persone nelle ultime 24 ore a causa del coronavirus. Lo rende noto la direzione generale della Sanità. IL bilancio totale dei decessi sale così a 26.230 dall'inizio dell'epidemia. Le persone ricoverate sono 22.724, 484 in meno rispetto a ieri. I pazienti in rianimazione, invece, sono 2.868, 93 in meno nell'ultima giornata. I casi di persone contagiate salgono a 138.421, 642 in più rispetto a ieri. (Frp)