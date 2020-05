Mes: Fiano (Pd), è senza condizioni, con buona pace di Salvini e Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’Eurogruppo ha confermato: si potrà accedere ai 37 mld del Mes senza condizioni, se non quelle di usarli per la sanità. Con buona pace di Salvini e Meloni". E' quanto scrive su Facebook Emanuele Fiano, deputato del Partito democratico e responsabile nazionale Riforme del partito. "L’Italia - scrive - ha 37 miliardi pronti da spendere per la sanità. Senza condizioni. Usiamoli". Infine il parlamentare Pd ha rivolto un "grazie a Enzo Amendola e Roberto Gualtieri".(Rin)