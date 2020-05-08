الجزائر: 5 وفيات و187 إصابة جديد بـ "كورونا"

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- سجلت الجزائر وفاة 5 أشخاص وإصابة 187 شخصاً بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وفق بيان لوزارة الصحة.وارتفع بذلك عدد الوفيات إلى 488 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات 5369.وأشار البيان إلى تسجيل شفاء 144 حالة جديدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 2467.من جهة أخرى، تلقت الجزائر شحنة جديدة من المستلزمات والمعدات الطبية كهبة من الصين، وتم نقل هذه المساعدات عبر طائريتين تابعتين للجيش الجزائري، وتتمثل في "5 ملايين كمامة و560 ألف من الأقنعة الطبية من نوع FFP2، و100 ألف معدات للكشف و15 ألف نظارات وقائية ومستلزمات وألبسة طبية وقائية". (نوفا)