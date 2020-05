Egitto: inizio allentamento restrizioni coronavirus dal primo giugno, mascherine obbligatorie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità egiziane hanno annunciato che inizieranno ad allentare le misure restrittive per contenere la pandemia di coronavirus a partire dal primo giugno e che renderanno le mascherine obbligatorie. Lo ha riferito oggi il portavoce del governo, Nader Saad. Ieri il primo ministro egiziano Mustafa Madbouli ha annunciato l'estensione delle misure anti-coronavirus fino alla fine del Ramadan, il prossimo 23 maggio. Confermati, dunque, per almeno altre due settimane il coprifuoco notturno, la chiusura parziale di centri commerciali, ristoranti, e la chiusura completa di bar e parchi giochi. Il ministero della Sanità egiziano ha registrato 495 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, in quello che è il record di contagi dall’inizio della pandemia a metà febbraio. Secondo quanto riferisce una nota del ministero, i morti nelle ultime 24 ore sono 21. Con i casi di oggi il totale di contagi di coronavirus in Egitto ammontano a 8.476, mentre i morti a 503. Il numero dei guariti dall’inizio della pandemia è invece di 1.945.(Cae)