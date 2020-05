Ue: Gentiloni, accordo raggiunto sul Mes è una buona decisione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo raggiunto sulla linea di credito del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) per fronteggiare la crisi economica è una buona decisione che mette a disposizione dei paesi europei uno strumento nuovo e molto utile. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, a margine della conferenza stampa finale dell'Eurogruppo. "Direi molto positivo perché quando si è raggiunto un accordo sono state necessarie 16 ore. Abbiamo lavorato credo per rendere questo questo accordo concreto, attuabile", ha detto. "I concetti sono molto semplici: c'è una linea di credito sino al 2 per cento del Pil di ciascun paese. Per un paese come l'Italia vale circa 37 miliardi di euro. Il costo di questa linea di credito è poco superiore a zero dal punto di vista finanziario. La durata della restituzione è di dieci anni", ha aggiunto. "Le condizionalità non ci sono, se non che queste spese devono essere dedicate al sistema sanitario e alle spese dirette e indirette dei nostri sistemi sanitari. E sappiamo tutti quanto i sistemi sanitari europei abbiano bisogno di essere sostenuti in questo momento. Quindi, una buona decisione che mette a disposizione dei paesi europei uno strumento nuovo e credo molto, molto adatto in questa fase di contrasto alla pandemia", ha continuato. "Il consiglio di amministrazione del Mes si riunisce venerdì prossimo. Ne fanno parte i ministri e io rappresento la Commissione. Mi auguro che quella riunione di venerdì prossimo sia la riunione che dà il via libera operativo definitivo. Poi ciascun paese deciderà se e quando attivare questa linea di credito", ha specificato il commissario Ue. (Beb)