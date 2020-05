Tlc: Pisano, governo impegnato a progetto su banda ultra larga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo e il ministero l’Innovazione tecnologica e Digitalizzazione sono impegnati "nella diffusione del progetto banda ultra larga". Lo ha detto il ministro Paola Pisano, nell’evento “Ambizione Italia #DigitalRestart, presentazione del piano di investimenti in Italia annunciato da Microsoft corp. per ii prossimi cinque anni. "La tecnologia, l’innovazione e la digitalizzazione devono servire (...) a dare opportunità anche a chi oggi fatica ad averne - ha detto Pisano -. Perciò sono mezzi che devono essere soprattutto accessibili, facili da utilizzare, presenti nel territorio del Paese ed è per questo che il governo e io personalmente ci stiamo impegnando nella diffusione del progetto banda ultra larga". "È per questo motivo - prosegue il ministro - che stiamo puntando sulle applicazioni 'Io', 'Spid', e progetti come 'Solidarietà digitale' e altri che semplificano l’accesso del cittadino e delle imprese ai servizi pubblici . Perché i cittadini non devono avere motivi di diffidare della pubblica amministrazione. Hanno diritto, invece, ad accedere a servizi in tempi minori rispetto a quelli attuali e di risparmiarsi fatiche superflue nell'affrontare pratiche che sarebbero semplificabili", ha concluso.(Com)