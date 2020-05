Scuola: Campidoglio, firmato verbale d'intesa sull'assistenza per alunni con disabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato sottoscritto oggi, dopo un lavoro di raccordo e confronto portato avanti su impulso dell'assessorato alla Persona, scuola e Comunità solidale di Roma Capitale, il verbale d'intesa tra sindacati, centrali cooperative e assessori competenti di tutti i Municipi. Grazie al documento l'accesso al sostegno alla didattica e agli interventi educativi per gli alunni con disabilità sarà pienamente garantito e migliorato per questa fase 2. È quanto rende noto, in un comunicato, il Campidoglio. "Grazie a questo accordo - spiega la nota - l'assistenza agli alunni con disabilità viene disciplinata e declinata non solo nella forma già prevista a distanza, ma anche nella forma della prestazione a domicilio o mista. L'obiettivo è mettere al centro ancora di più gli alunni con disabilità e le loro esigenze. Le famiglie potranno dunque scegliere quale forma di intervento attivare, in base alle necessità specifiche di ogni alunno e alla disponibilità del singolo operatore educativo per l'autonomia oepa che effettua il servizio. Il percorso di coprogettazione sarà scelto dalle singole famiglie in condivisione con Municipi, scuole, coordinatrici dei servizi educativi e scolastici capitolini, operatori educativi per l'autonomia oepa ed enti gestori sempre in linea coerente con il Piano Educativo Individuale di ogni alunno". (segue) (Com)