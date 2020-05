Lavoro: De Petris (Leu), regolarizzazione lavoratori per un solo mese è presa in giro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se fossero vere le voci che circolano secondo cui l'accordo sulle regolarizzazioni limita i permessi" di soggiorno "a un solo mese e circoscrive la platea interessata ai lavoratori agricoli, si tratterebbe non di una mediazione al ribasso ma di una ignobile presa in giro". E' quanto sostiene la senatrice di Liberi e uguali, presidente del gruppo Misto Loredana De Petris. "Tra le prime vittime di questa beffa - prosegue la presidente De Petris - ci sarebbero le donne, condannate a sobbarcarsi tutto il lavoro di cura senza poter contare sull'aiuto di colf e badanti. Per la sanità e la sicurezza sarebbe un colpo micidiale". "Gli immigrati - sottolinea - sarebbero infine sottoposti a una sorta di feroce stop and go, perché è sin troppo evidente che fra poco, con la raccolta della frutta, sarebbe necessario un nuovo permesso, sempre limitato il più possibile". "Credo che un accordo di questo genere sarebbe però un'offesa non solo per i diretti interessati, gli immigrati e tutte le donne, ma anche per le tante persone serie di questo Paese che non meritano simili prese in giro", conclude la senatrice di Leu. (Rin)