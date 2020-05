Coronavirus: Sassoli, chi ha lanciato offese sul Mes ora chieda scusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chi ha lanciato offese in merito alla discussione sul Meccanismo europeo di stabilità (Mes) dovrebbe chiedere scusa. Questo il commento del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, all'accordo raggiunto dall'Eurogruppo sulla linea di credito del Mes. "Tutti quelli che hanno fatto perdere tempo agli italiani e hanno lanciato offese, adesso abbiano il coraggio di chiedere scusa", ha dichiarato Sassoli. "Non ho mai avuto dubbi che la linea sanitaria del Mes sarebbe stata senza condizioni e utile per affrontare l'emergenza sanitaria nei nostri paesi", ha concluso il presidente dell'Europarlamento. (Beb)