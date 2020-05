Italia-India: colloquio telefonico Conte-Modi su pandemia, cooperazione G20 e rapporti bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ricevuto oggi una telefonata da parte del primo ministro della Repubblica dell’India, Narendra Modi. Quest’ultimo ha manifestato la solidarietà delle autorità e del popolo indiani per le sofferenze inflitte dalla pandemia Covid-19 al nostro paese confermando che anche in India si stanno adottando stringenti misure per il contenimento del virus. Lo riferisce un comunicato della Presidenza del Consiglio. I due primi ministri hanno concordato di mantenere uno stretto coordinamento in vista delle rispettive presidenze del G20, foro che sarà chiamato anche a una gestione efficace degli effetti del coronavirus sulle nostre economie e sulle nostre società. Il colloquio ha infine fornito l’occasione per ribadire la comune intenzione di consolidare le relazioni bilaterali con un’ulteriore spinta agli scambi commerciali. Della conversazione telefonica riferisce anche una nota del governo indiano, secondo la quale Modi ha elogiato la forza d’animo mostrata dagli italiani e ha assicurato il sostegno dell’India nella fornitura di farmaci e altri prodotti essenziali. Il premier indiano, inoltre, è stato nuovamente invitato a visitare l’Italia quando sarà possibile. I due leader, infine, si sono scambiati i ringraziamenti per l’assistenza ricevuta dai propri connazionali. (Res)