Coronavirus: Battistoni, futuro per essere sostenibile deve essere percorribile

- Il futuro per essere sostenibile deve essere anzitutto percorribile: serve una politica economica che non sia più lineare ma sistemica, e che persegua il benessere come principio e focus da realizzare. Lo ha dichiarato il vicepresidente della cabina di regia “Benessere Italia” di Palazzo Chigi, Andrea Battistoni, durante la web conference dal titolo “L’alba di una nuova normalità, la definizione di un nuovo paradigma di sviluppo. Dal modello scientifico alla realizzazione progettuale", organizzata oggi dal Centro studi americani in collaborazione con Ferpi. “Il nostro paese è messo a dura prova dopo uno shock che ha prodotto uno stress patologico per la nostra società, e ci troviamo ad un bivio in cui non dobbiamo ricostruire qualcosa di tangibile, ma ristabilire quelle relazioni con le persone che sono alla base della coesione sociale”, ha detto, sottolineando che esse sono state “minate da un virus invisibile che ci pone in uno stato d’assedio, limitando le nostre libertà”. (segue) (Ems)