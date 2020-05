Coronavirus: Battistoni, futuro per essere sostenibile deve essere percorribile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sottolineando la necessità di una equa distribuzione delle risorse attraverso “un approccio etico e rivolto alla coesione armoniosa”, Battistoni ha affermato di sperare in una “nuova e migliore normalità, che dipenderà dalle scelte che stiamo facendo in questi giorni e in questi mesi”. Ha poi ribadito la necessità di garantire il pragmatismo delle politiche pubbliche, e di un nuovo modello che possa garantire al paese una “ripresa resiliente” e portare “una durabilità strutturale nel sistema economico”. Un modello, quindi, diverso da quello per il contenimento della spesa pubblica fatto “con tagli lineari che non hanno prodotto gli effetti positivi che ci aspettavamo in termini di crescita e stabilità”. È necessario, ha concluso, ridisegnare le strategie di sviluppo “senza partire più dal presente e andando verso il futuro ma viceversa, partendo dal lungo termine arrivando poi al medio e al breve termine”. (Ems)