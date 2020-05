Paraguay: coronavirus, presidente Abdo apre a ulteriore allentamento quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Paraguay, Mario Abdo Benitez, non ha escluso la possibilità di allargare a nuove attività produttive l'esenzione dalla quarantena obbligatoria in vigore come misura di contenimento della diffusione della pandemia del nuovo coronavirus. Lo ha annunciato oggi al margine dell'inaugurazione di infrastrutture stradali ed abitative nel dipartimento di Misiones, segnala l'agenzia di stampa ufficiale "Ip". La decisione terrebbe conto del riscontro positivo in termini di contagi e della assenza constatata di "circolazione comunitaria" del virus. "Se proseguono questi risultati possiamo accelerare l'apertura di alcune attività", ha dichiarato il presidente, che ad ogni modo ha sottolineato l'importanza della"elaborazione di protocolli per la ripresa del lavoro" così come ha stabilito il ministero della Salute. Abdo ha quindi rivolto un appello a "non abbassare la guardia e a rispettare le misure in vigore". (segue) (Abu)