Paraguay: coronavirus, presidente Abdo apre a ulteriore allentamento quarantena (3)

- Il Paraguay, pur con risorse limitate conta con una buona esperienza in materia di controllo epidemiologico a causa del dengue ed è riuscito a contenere in modo efficiente la diffusione della pandemia. Il ministro della Salute, Julio Mazzoleni, ha ribadito da parte sua questa settimana che la propagazione del virus in Brasile "rappresenta un rischio molto grande a fronte di qualsiasi allentamento". "La situazione dall'altro lato del confine non è la stessa che da questo lato", ha ammonito il ministro. Il Paraguay è stato il primo paese a decretare la quarantena nella regione il 17 marzo, e a ordinare la sospensione dei voli internazionali e la chiusura delle frontiere. Dal 4 maggio il governo mette in campo un piano di apertura progressiva dei settori produttivi con valutazioni a intervalli di 21 giorni. (Abu)