Coronavirus: Eurogruppo su Mes, unico requisito spese sanitarie e monitoraggio semplificato

- L'Eurogruppo ha concordato che l'unico requisito per accedere alla linea di credito del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) predisposta per rispondere alla crisi del Coronavirus sarà quello di utilizzare queste risorse per il finanziamento diretto e indiretto dell'assistenza sanitaria. Lo si legge nella dichiarazione conclusiva dell'Eurogruppo. "Oggi abbiamo concordato le caratteristiche e le condizioni standardizzate del sostegno alla crisi pandemica, disponibili per tutti gli Stati membri dell'area dell'euro per importi del 2 per cento del Pil dei rispettivi membri alla fine del 2019, come parametro di riferimento", si legge. "L'Eurogruppo ricorda che l'unico requisito per accedere alla linea di credito sarà che gli Stati membri dell'area dell'euro che richiedono assistenza si impegnino a utilizzare questa linea di credito per sostenere il finanziamento interno dell'assistenza sanitaria diretta e indiretta, i costi relativi alla cura e alla prevenzione dovuti alla crisi del Covid 19", continua la dichiarazione. (segue) (Beb)