Coronavirus: Eurogruppo su Mes, unico requisito spese sanitarie e monitoraggio semplificato (2)

- I ministri dell'Economia della zona euro concordano sul fatto "che il monitoraggio e la sorveglianza dovrebbero essere commisurati alla natura dello shock simmetrico causato da Covid 19 e proporzionati alle caratteristiche e all'utilizzo del sostegno per la crisi pandemica, in linea con il quadro dell'Ue e le pertinenti linee guida Mes". Per questo accolgono l'intenzione della Commissione di applicare un quadro di monitoraggio semplificato, limitato agli impegni dettagliati nel piano di risposta pandemica. "Le richieste di sostegno alla crisi pandemica possono essere presentate fino al 31 dicembre 2022" , su proposta del direttore generale del Mes, "il consiglio dei governatori del Mes può decidere di comune accordo di adeguare tale termine". Inoltre, il periodo di disponibilità concessa nell'ambito del sostegno alla crisi pandemica sarà di 12 mesi, che potrebbe essere prorogato due volte per 6 mesi, conformemente al quadro standard del Mes per gli strumenti precauzionali. (Beb)