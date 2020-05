Ue: Gualtieri, eurogruppo conferma che Mes potrà offrire finanziamenti a tasso quasi zero per spese sanitarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, afferma su Twitter che l'eurogruppo "conferma che il Mes potrà offrire finanziamenti per il 2 per cento del Pil a tasso quasi zero per spese sanitarie e di prevenzione dirette e indirette legate al Covid-19. La Commissione - continua l'esponente dell'esecutivo su Twitter - verificherà solo questo requisito. Non potranno essere introdotte condizioni aggiuntive". (Rin)