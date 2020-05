Usa: dipartimento Lavoro, tasso disoccupazione reale ad aprile vicino al 20 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il reale tasso di disoccupazione relativo al mese di aprile negli Stati Uniti è vicino al 20 per cento, percentuale di molto superiore al 14,7 per cento che non include le persone in congedo temporaneo non retribuito. È quanto precisato in una nota dal dipartimento del Lavoro, secondo cui milioni di lavoratori sono stati considerati occupati nonostante non avessero un lavoro, il che suggerisce che il vero tasso di disoccupazione di aprile sarebbe pari al 19,5 per cento. “Questi ulteriori 7,5 milioni di lavoratori inattivi non sono stati classificati come disoccupati in caso di licenziamento temporaneo”, si legge nella nota allegata al rapporto diffuso in precedenza. Nel suo rapporto il dipartimento del Lavoro ha invece escluso le persone che non sono in cerca di lavoro attivo. In base ai dati pubblicati in precedenza, l'economia degli Stati Uniti ha bruciato 20,5 milioni di posti di lavoro nel mese di aprile, nel mezzo della crisi provocata dalla pandemia di coronavirus, con il tasso di disoccupazione balzato al 14,7 per cento. (segue) (Nys)